Центральную часть Израиля затопило из-за сильных ливней. Видео

Сильные ливни обрушились на центральную часть Израиля, улицы нескольких городов оказались затоплены. Синоптики предупреждают, что осадки не утихнут до конца выходных. Есть риск, что реки могут выйти из берегов.

Ряд дорог пришлось перекрыть для движения транспорта, приходят сообщения о первых несчастных случаях. В Нетании пожилая женщина на автомобиле оказалась в глубокой луже, которую не смогла покинуть самостоятельно. Вызволять ее из водной ловушки пришлось сотрудниками Пожарной охраны. Сейчас пенсионерка в удовлетворительном состоянии.

Портал «Вести. Израиль по-русски» отметил, что ливни затопили также улицы в Холоне и Бат-Яме. В Рамле 85-летний мужчина поскользнулся в луже и упал, сильно ударившись о землю. Его нашли не сразу, за это время он успел получить переохлаждение. К моменту обнаружения он был в критическом состоянии, сейчас за жизнь пожилого мужчины борются врачи.

Непогода привела и к многочисленным ДТП в стране. Погиб мотоциклист, который на скользкой дороге потерял управление. Скончался и водитель машины, перевернувшейся в Негеве. Известно еще как минимум о трех авариях, машины рухнули с дороги в овраг. Водители и пассажиры отделались травмами.

Однако в тех местах, где ливни не настолько сильные, дожди были встречены с радостью. Люди вооружились зонтами, надели плащи и калоши и отправились на пешие прогулки. Израильские порталы публикуют и фото животных, которые выползли на небольшой променад — например, дождю порадовались саламандры.