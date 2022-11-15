Мир 15 ноября 2022, 12:48 Центр восстановления поврежденного вооружения ВСУ появится в Словакии Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт анонсировала восстановление вооружения ВСУ в Словакии РИА «Новости»

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На территории Словакии появится центр по восстановлению вооружения ВСУ, поврежденного в ходе боестолкновений с российской армией. Об этом сообщила глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Ее слова процитировал ТАСС.

Организацию создадут под патронажем ФРГ.

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«Важно, чтобы то, что поставляется, при надобности можно было восстановить», — отметила она.

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Ламбрехт не уточнила перечень вооружений, которые будут принимать в центре. Также она не сказала, после каких повреждений технику будут признавать пригодной к реконструкции.

Однако глава Минобороны Германии упомянула, что восстанавливать точно будут гаубицы Panzerhaubitze 2000.

При этом ранее стало известно, что ФРГ вступила в разногласия с Польшей по поводу украинских солдат. Об этом сообщил RT. Однако представители стран в соответствующей миссии ЕС достаточно быстро пришли к компромиссу. Также между Германией и Польшей возникали споры относительно поставок вооружений для ВСУ.