Центр вакцинации от коронавируса откроется в Диснейленде в Париже

Центра вакцинации от коронавируса откроется во временно закрытом Диснейленде в Париже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление префектуры департамента Сены.

По данным радиостанции «Говорит Москва», центр будет принимать до тысячи желающих каждый день. В нем будут работать около 60 медиков.

Из-за эпидемической ситуации Диснейленд не работает с 30 октября. Его открытие было запланировано на начало апреля, но теперь перенесено на неопределенный срок.