Мир 28 ноября 2022, 19:12 Центр Ровно остался без света Власти Ровно сообщили об обесточивании центра города и остановке движения троллейбусов Публичное достояние

Читать 360tv в

В центре Ровно отключили электричество. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Третьяк.

«Обесточен центр города. Движение троллейбусов приостановлено», — написал он.

Реклама

Третьяк отметил, что пока не знает сроки возобновления подачи электричества. Также он не назвал причины отключения света.

Реклама

При этом в публикациях за сегодня, 28 ноября, мэр Ровно сообщал о возобновлении движения троллейбусов.

С середины октября ВС России и часть союзных сил наносят ракетные удары по территории Украины. В результате прилетов в этой стране регулярно объявляют воздушную тревогу, а в ряде регионов наблюдаются перебои с подачей воды и света.

Также в некоторых городах Украины случаются паузы в движении общественного транспорта, В частности, 15 ноября в Харькове на несколько часов останавливали движение по веткам метрополитена.