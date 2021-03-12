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    12 марта 2021, 17:52

    Центр противодействия дезинформации появится на Украине

    Полина Петрова

    Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в скором времени появится на Украине. Как пояснили представители офиса президента страны, этот орган не будет политическим, написало издание «Страна.ua».

    Центр противодействия дезинформации появится на Украине

    Глава государства Владимир Зеленский будет осуществлять необходимый контроль и наблюдать за деятельностью ЦПД. Структура займется борьбой с пропагандистами, которые «дестабилизируют ситуацию внутри страны и разъединяют Украину с ее союзниками», сообщил сайт «Русская планета».

    Глава Минкульта страны Александр Ткаченко заявил, что создание ЦПД стоит считать «только началом». В ведомстве стартовал процесс создания полноценной стратегии. Ткаченко уверен, что благодаря работе Центра можно сосредоточить усилия на привлечении зарубежных партнеров.