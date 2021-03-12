Центр противодействия дезинформации появится на Украине

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в скором времени появится на Украине. Как пояснили представители офиса президента страны, этот орган не будет политическим, написало издание «Страна.ua».

Глава государства Владимир Зеленский будет осуществлять необходимый контроль и наблюдать за деятельностью ЦПД. Структура займется борьбой с пропагандистами, которые «дестабилизируют ситуацию внутри страны и разъединяют Украину с ее союзниками», сообщил сайт «Русская планета».

Глава Минкульта страны Александр Ткаченко заявил, что создание ЦПД стоит считать «только началом». В ведомстве стартовал процесс создания полноценной стратегии. Ткаченко уверен, что благодаря работе Центра можно сосредоточить усилия на привлечении зарубежных партнеров.