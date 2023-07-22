Мир 22 июля 2023, 23:19 Центр по ремонту танков Leopard для ВСУ заработал в Польше Минобороны Польши: начал работу центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard для ВСУ Публичное достояние

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Центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard заработал в Польше на предприятии Bumar. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал глава польского ведомства.

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Польша и Германия долго не могли договориться о создании такого центра. По мнению Берлина, Варшава выставила непомерные цены за ремонт техники. Так, только за первичный осмотр одного танка польские специалисты собирались брать более 100 тысяч евро, хотя в Германии такая диагностика стоит около 12 тысяч евро.

Позже министр обороны Германии Борис Писториус пообещал устранить все разногласия по этому поводу. В итоге Минобороны ФРГ анонсировало совместный ремонт танков, задействованных на Украине, с 12 июля.

Ранее российский певец Григорий Лепс заявил, что продолжит платить российским военным деньги за подбитые танки Leopard. Он заявил, что не просто сдержит свое слово, но даже перевыполнит его.