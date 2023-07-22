22 июля 2023, 23:19
Центр по ремонту танков Leopard для ВСУ заработал в Польше
Минобороны Польши: начал работу центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard для ВСУ
Центр по ремонту и обслуживанию танков Leopard заработал в Польше на предприятии Bumar. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — написал глава польского ведомства.
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Польша и Германия долго не могли договориться о создании такого центра. По мнению Берлина, Варшава выставила непомерные цены за ремонт техники. Так, только за первичный осмотр одного танка польские специалисты собирались брать более 100 тысяч евро, хотя в Германии такая диагностика стоит около 12 тысяч евро.
Позже министр обороны Германии Борис Писториус пообещал устранить все разногласия по этому поводу. В итоге Минобороны ФРГ анонсировало совместный ремонт танков, задействованных на Украине, с 12 июля.
Ранее российский певец Григорий Лепс заявил, что продолжит платить российским военным деньги за подбитые танки Leopard. Он заявил, что не просто сдержит свое слово, но даже перевыполнит его.
Германия
Польша
Танки
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