Центр по предотвращению пандемий открыли в Берлине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) открыла новый центр по предотвращению будущих пандемий в Берлине. Об этом сообщило Associated Press.

На мероприятии присутствовали генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и канцлер Германии Ангела Меркель. Германия планирует внести в фонд организации 100 миллионов долларов, передало ИА НСН.

Главой центра стал доктор Чикве Ихеквеазу. При этом мужчина уже занимает пост генерального директора Нигерийского центра по контролю за заболеваниями. Центр планирует собирать данные по поводу пандемий, а также распространять информацию и анализировать пути решения.

«Вирусы распространяются быстро, но данные могут перемещаться еще быстрее», — заявил Гебрейесус.