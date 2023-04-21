Мир 21 апреля 2023, 17:28 Центр обслуживания и ремонта задействованных на Украине танков откроют в Польше ТАСС: в Польше появится центр обслуживания задействованных на Украине танков РИА «Новости»

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Берлин, Варшава и Киев создадут в Польше центр по обслуживанию и ремонту танков Leopard 2. Такие боевые машины задействованы на Украине, написал ТАСС.

Организация начнет работать с конца мая, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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«Мы говорим о расходах, которые могут меняться, в районе 150-200 миллионов евро в год. Мы честно разделим их», — сказал глава Минобороны Германии.

Правительство ФРГ направило 18 Leopard 2 Украине. Бронированные машины с мощным вооружением уже прибыли в пункт назначения.

Ранее «360» писал, что Евросоюз в рамках помощи подготовил более 16 тысяч украинских солдат. Власти Украины также получили боеприпасы и ракеты на сумму более 600 миллионов евро.