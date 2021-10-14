Центр изучения русского языка и культуры «Рассвет» открыли в Сирии

В городе Джебла (Сирия) состоялась церемония открытия детского Центра изучения русского языка и культуры «Рассвет». Об этом сообщил RT.

Обучение в центре смогут одновременно проходить до 300 детей. Их обучат русскому языку и расскажут о культуре, традициях и обычаях народов России. В создании центра приняли участие Российский центр науки и культуры в Дамаске, благотворительная организация «Русская гуманитарная миссия», а также представители Россотрудничества и русской диаспоры в Сирии.

«Через язык мы продвигаем российскую культуру, строим мосты между двумя народами, и мы российский культурный центр в Дамаске, конечно, всячески поддерживаем», — обратил внимание руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов.