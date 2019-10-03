Центр госязыка Латвии требует объяснений от мэра Даугавпилса из-за речи на русском языке
Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии запросил объяснения от мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша. Он использовал русский язык в речи 24 августа на фестивале Dragon Boats. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на агентство LETA.
Согласно конституции Латвии, официальным государственным языком является латышский, и главы муниципалитетов обязаны произносить речи на нем.
Известно, что в 2017 году ЦГЯ оштрафовал бывшего мэра Риги Нила Ушакова за использование на неформальной встрече с учащимися русского языка. Также годом ранее Ушаков получил штраф за размещение информации для граждан в Сети на иностранных языках.