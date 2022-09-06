Медцентр ФМБА появится в Мариуполе | 360°

Все новости

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Мир

06 сентября 2022, 09:24

Медцентр ФМБА появится в Мариуполе

Глава ФМБА России Скворцова: центр медико-биологического агентства появится в Мариуполе

Читать 360tv в

Центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России создадут в Мариуполе. Об этом рассказала его глава Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

«Принято решение о создании многопрофильного медицинского центра ФМБА на территории Мариуполя. Этот центр мы будем строить совместно с Министерством обороны РФ», — сообщила она.

Реклама

Проект будущего центра уже готов и рассмотрен, добавила Скворцова. Там будут оказывать все виды специализированной помощи, включая высокотехнологичную, причем жителям не только Донецкой Народной Республики, но и Луганской Народной Республики и ближним районам Запорожской области.

Реклама

«Полный цикл оказания помощи», — подытожила глава ФМБА России.

По ее словам, центр будет очень качественным.

Федеральное медико-биологическое агентство — это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения. В структуру ФМБА входят более 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысячи объектов здравоохранения. Федеральное медико-биологическое агентство обслуживает около 3,5 миллиона человек.

Медицина

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама