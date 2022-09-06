Медцентр ФМБА появится в Мариуполе | 360°

Мир 06 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Медцентр ФМБА появится в Мариуполе Глава ФМБА России Скворцова: центр медико-биологического агентства появится в Мариуполе РИА «Новости»

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Центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России создадут в Мариуполе. Об этом рассказала его глава Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия 24».

«Принято решение о создании многопрофильного медицинского центра ФМБА на территории Мариуполя. Этот центр мы будем строить совместно с Министерством обороны РФ», — сообщила она.

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Проект будущего центра уже готов и рассмотрен, добавила Скворцова. Там будут оказывать все виды специализированной помощи, включая высокотехнологичную, причем жителям не только Донецкой Народной Республики, но и Луганской Народной Республики и ближним районам Запорожской области.

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«Полный цикл оказания помощи», — подытожила глава ФМБА России.

По ее словам, центр будет очень качественным.

Федеральное медико-биологическое агентство — это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения. В структуру ФМБА входят более 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тысячи объектов здравоохранения. Федеральное медико-биологическое агентство обслуживает около 3,5 миллиона человек.

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