    07 апреля 2020, 17:23

    Центр диагностики коронавируса разместят в здании Европарламента

    Артур Блянихов

    Представитель внешнеполитического ведомства Франции Амели де Моншален рассказала, что в здании Европарламента в Страсбурге разместят Центр диагностики коронавируса и консультационный центр. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.

    «Это должно случиться в ближайшие дни», — заверила дипломат.

    Уточняется, что руководство Страсбурга и префектура департамента Нижний Рейн утверждают решение о передаче здания.

    По данным информагентства, депутаты находятся в здании Европарламента лишь во время пленарных заседаний. В месяц на них отводится одна неделя.