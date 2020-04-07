Центр диагностики коронавируса разместят в здании Европарламента
Представитель внешнеполитического ведомства Франции Амели де Моншален рассказала, что в здании Европарламента в Страсбурге разместят Центр диагностики коронавируса и консультационный центр. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
«Это должно случиться в ближайшие дни», — заверила дипломат.
Уточняется, что руководство Страсбурга и префектура департамента Нижний Рейн утверждают решение о передаче здания.
По данным информагентства, депутаты находятся в здании Европарламента лишь во время пленарных заседаний. В месяц на них отводится одна неделя.