Центр быстрого реагирования на эпидемии создадут в Саратове

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Саратове будет организован Центр быстрого реагирования на эпидемии. Его создадут на базе института «Микроб», и он будет сотрудничать с ВОЗ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, она поблагодарила Европейское бюро ВОЗ за поддержку инициативы. Главной целью центра будет обучение команд быстрого реагирования и использование мобильных лабораторий. «В Саратове на базе института „Микроб“ Роспотребнадзора к 2022 году будет создан Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии», — рассказала Попова.