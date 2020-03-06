Ценные бумаги материнской компании банка «Тинькофф» рухнули на торгах Московской биржи
Как сообщили «Ведомости», цена расписок компании упала на 8,9% 6 марта произошло после открытия торгового дня. Одну ценную бумагу продавали за 1350 рублей. Вслед за Московской биржей, стоимость расписок упала и на Лондонской фондовой бирже. Буквально через 10 минут после открытия торгов в Москве ценные бумаги TCS Grouр в столице Великобритании подешевели на 7,7% и стали стоить 20 долларов и 35 центов за штуку.
Ранее власти США обвинили основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений. На прошлой неделе его задержали в Лондоне. По решению суда у российского предпринимателя отобрали документы и надели на него электронный маячок.
По версии обвинения, Тиньков не уплатил в Соединенных Штатов около 40 миллионов долларов налогов. Сейчас в Великобритании решают вопрос о его экстрадиции в США.Всего в обвинительном заключении два пункта. По каждому из них Тинькову грозит до трех лет тюрьмы.