Цена на алюминий выросла на Лондонской бирже металлов впервые с 31 августа | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 13:55

Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям

Армия

06 октября 2022, 13:51

Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 13:48

«Я за Родину». Получивший повестку россиянин — об участии в спецоперации

Транспорт

06 октября 2022, 13:45

Россия запаслась автомобильными шинами на 9 месяцев

Спецоперация

06 октября 2022, 13:44

Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев

Эксклюзив

06 октября 2022, 13:43

Названа причина, по которой ВСУ усилились на херсонском направлении

Общество

06 октября 2022, 13:42

Новые санкции ЕС закрыли россиянам доступ к криптовалютам

Власть

06 октября 2022, 13:42

Песков рассказал, чем займется Путин в свой юбилей

Спецоперация

06 октября 2022, 13:42

Песков опроверг эмиграцию 700 тысяч россиян из-за объявления частичной мобилизации

Мир

06 октября 2022, 13:02

Цена на алюминий выросла на Лондонской бирже металлов впервые с 31 августа

Читать 360tv в

Впервые с 31 августа текущего года цена на алюминий поднялась до 2400 долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME), написал ТАСС.

Ранее в СМИ писали, что Евросоюз в новом пакете антироссийских санкций введет запрет на импорт стальной и бумажной продукции, химикатов, техники, пластика, сообщил RT.

Реклама

Эксперты связывают новый скачок цен на алюминий с вводом западных санкций.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама