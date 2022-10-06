Цена на алюминий выросла на Лондонской бирже металлов впервые с 31 августа | 360°

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Власть
06 октября 2022, 13:55
Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям
Армия
06 октября 2022, 13:51
Фейк: в России мобилизуют в два-четыре раза больше человек, чем заявляло Минобороны
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Эксклюзив
06 октября 2022, 13:48
«Я за Родину». Получивший повестку россиянин — об участии в спецоперации
Транспорт
06 октября 2022, 13:45
Россия запаслась автомобильными шинами на 9 месяцев
Спецоперация
06 октября 2022, 13:44
Военных пенсионеров разрешили призывать на СВО в качестве добровольцев
Эксклюзив
06 октября 2022, 13:43
Названа причина, по которой ВСУ усилились на херсонском направлении
Общество
06 октября 2022, 13:42
Новые санкции ЕС закрыли россиянам доступ к криптовалютам
Власть
06 октября 2022, 13:42
Песков рассказал, чем займется Путин в свой юбилей
Спецоперация
06 октября 2022, 13:42
Песков опроверг эмиграцию 700 тысяч россиян из-за объявления частичной мобилизации