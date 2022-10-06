Цена на алюминий выросла на Лондонской бирже металлов впервые с 31 августа | 360°

Мир 06 октября 2022, 13:02 Поделиться Telegram

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Viber Цена на алюминий выросла на Лондонской бирже металлов впервые с 31 августа

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Впервые с 31 августа текущего года цена на алюминий поднялась до 2400 долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME), написал ТАСС.

Ранее в СМИ писали, что Евросоюз в новом пакете антироссийских санкций введет запрет на импорт стальной и бумажной продукции, химикатов, техники, пластика, сообщил RT.

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Эксперты связывают новый скачок цен на алюминий с вводом западных санкций.

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