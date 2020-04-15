Цена российской нефти Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель

Российская нефть марки Urals с поставкой в Европу стоит меньше 17 долларов за баррель. Это цена ниже той, что была на прошлой неделе.

«Цена на сорт в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении снизилась на 3,59 доллара за баррель по сравнению с четвергом, 9 апреля, до 16,71 доллара за баррель (cif Роттердам)», — об этом сообщили в аналитическом агентстве Argus.

Эксперты уточнили, что ситуация с Urals, возможно, измениться после майской программы отгрузок из портов России. Пока публикация этого документа задерживается из-за сокращения добычи и пересмотра планов на поставку за рубеж и на собственные заводы.

На прошедшей недели страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 9,7 миллионов баррелей нефти в сутки в мае и июне 2020 года, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Это решение коснется и Мексику, которая сначала не соглашалась на условия других экспортеров нефти.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что президент России Владимир Путин сыграл важную роль в этих переговорах.