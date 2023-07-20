Мир 20 июля 2023, 01:19 Цена пшеницы резко подскочила в США после заявления Минобороны России Цена пшеницы в США выросла на 8,2% после заявления Минобороны РФ о судах в Черном море Pxhere

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Цена пшеницы на товарной бирже в Чикаго подскочила более чем на 8% после заявлений Минобороны России о том, что движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Данные торгов по состоянию на 22:50 по московскому времени свидетельствуют о том, что стоимостью фьючерса на поставку нефти в сентябре 2023 года на чикагской бирже подскочила на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.

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Резкий скачок котировок зафиксировали сразу после заявлений министерства обороны России. Стоимость фьючерса на бирже по состоянию на 17:59 по московскому времени составляла 6,95 доллара за бушель, но менее чем через пол часа — в 18:20 по Москве — цены резко подскочили до 7,3 доллара за бушель. Скачек произошел сразу после сообщений российского оборонного ведомства. Таким образом, только за указанный промежуток времени рост превысил 5%.

Российские военные начиная с полуночи 20 июня начнут считать перевозчиками опасных грузов все суда, следующие в порты Украины. Там также отметили, что все страны, под чьими флагами пройдут корабли, также будут считать участниками военного конфликта на стороне украинских боевиков.