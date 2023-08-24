Мир 24 августа 2023, 05:40 «Цена очень высока». Китайский эксперт сравнил тактику ВСУ со сражениями Первой мировой войны Эксперт Го Сюань: ВСУ в контрнаступлении используют тактику Первой мировой войны Официальный сайт президента Украины

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Украинская сторона в своем наступлении использует тактику Первой мировой войны. Об этом сообщил китайский военный эксперт Го Сюань в беседе с РИА «Новости».

«Если смотреть чисто с точки зрения военного дела, то такое масштабное позиционное контрнаступление украинской армии соответствует наиболее типичной тактике Первой мировой войны», — заявил он.

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По словам специалиста, для этого подхода нужна очень большая численность войск. Силы атакующей стороны должны в три-шесть раз превосходить число военных обороняющейся стороны.

Го Сюань напомнил, что в Первой мировой войне насчитывается более десятка подобных сражений, но победными оказались только два боя, но заплаченная цена была крайне высока.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что военные попросили его усилить мобилизацию. По словам украинского президента, военкоматы будут призывать больше людей после чистки.