Цена нефти марки Brent выросла до двухлетнего максимума

Цена барреля нефти марки Brent превысила отметку в 73 доллара за баррель. Это максимальный показатель с 20 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По данным на 18:12 по московскому времени, цена одного барреля такой нефти составила 73,09 доллара. В последний раз она превышала 73 доллара за баррель 20 мая 2019 года. Нефть марки WTI подорожала до 71,06 доллара за баррель — ее цена превысила показатель в 71 доллар за баррель впервые с 15 октября 2018 года.

Ранее заместитель главы Минфина Алексей Сазанов заявил, что высокая стоимость черного золота сейчас позволяет не менять налоговый режим для нефтяной отрасли России.

Он отметил, что в этом году нефть показывает высокую доходность, показатели которой превышают уровень двух предыдущих лет. Из причин Сазонов назвал благоприятную ценовую конъюнктуру на энергоносители и курс рубля. Заместитель главы ведомства подчеркнул, что теперь надо искать варианты по реализации этого потенциала, и анонсировал совместную работу по этому вопросу с депутатами, сенаторами и представителями нефтяных компаний.