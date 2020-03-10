Цена нефти марки Brent поднялась до $35,85

Цена нефти марки Brent поднялась на 7,22% до 35,85 долларов за баррель, а стоимость нефти марки WTI достигла 32,38 долларов за баррель, поднявшись на 4,02%.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE в Лондоне, по состоянию на 03:30 мск, цена барреля марки Brent составила 35,64 доллара (+6%), а марки WTI — 32,38 (+4,02%).

На фоне новостей о разрыве сделки стран ОПЕК+ в Вене о дополнительном сокращении добычи нефти, стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года барреля марки Brent 9 марта снизилась до 31,02 доллара.

Кувейтский эксперт Камель аль-Харами предположил, что в ближайшее время цены на нефть будут остановлены, а альянс России и Саудовской Аравии — возобновлен.

На фоне снижения цен на нефть курс доллара достиг 75 рублей, а евро — 86 рублей.