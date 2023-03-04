Мир 04 марта 2023, 03:58 Цена нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля Pxhere

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Цены на нефть растут в мире, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель. Это произошло впервые с 16 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 03:00 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47% и достигла 86 долларов за баррель.

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Полный отказ всех стран мира от покупки российской нефти создаст серьезные проблемы и приведет к полной дестабилизации глобального рынка энергоносителей. Об этом предупредил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, ЕС ввел потолок на нефть и нефтепродукты из России, чтобы сократить возможности страны для финансирования спецоперации. Однако отказаться полностью от поставок российского сырья мир не может. Боррель также добавил, что от введенного потолка цен получили выгоду власти Индии. Так получилось, потому что теперь Индия может покупать это сырье по более выгодной цене.

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В ответ на действия Евросоюза Россия запретила до 1 июля экспорт нефти компаниям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.