Цена нефти Brent впервые с марта превысила отметку в $47 за баррель

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос в цене на 3,08% — до 47,18 доллара за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в январе увеличилась на 2,2% — до 44,01 доллара.

«Кроме ожиданий решения проблемы пандемии с помощью массовой вакцинации, росту нефти способствуют позитивные данные по экономике США и ЕС. Оптимизма добавило и уменьшение политических рисков, произошедшее благодаря началу процесса передачи власти избранному президенту США», — пояснил РБК ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Собеседник добавил, что эксперты ожидают уменьшения запасов нефти на 0,3 миллиона баррелей и суммарного снижения запасов нефтепродуктов на 0,7 миллиона баррелей.

До этого в 2020 году, 6 марта, за баррель черного золота марки Brent давали более 47 долларов. Цены на нефть начали резко падать после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.