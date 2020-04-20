Цена на нефть WTI понизилась до 14 долларов за баррель
Установлен новый антирекорд. Цена на нефть WTI упала до 14 долларов за баррель. «Газета.ru» сообщила, что новая стоимость обновила антирекорд за более чем за 21 год.
20 апреля в 13:10 по Москве стоимость фьючерсов нефти этой марки подешевела на 25,62%. Ее цена составила 13,59 доллара за баррель.
Сообщается, что последний раз такая низкая цена была зафиксирована в 1999 году.
Нефть марки Brent также упала в цене. Теперь она обойдется в 27 долларов за баррель.