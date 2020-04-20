Цена на нефть WTI понизилась до 14 долларов за баррель

20 апреля в 13:10 по Москве стоимость фьючерсов нефти этой марки подешевела на 25,62%. Ее цена составила 13,59 доллара за баррель.

Сообщается, что последний раз такая низкая цена была зафиксирована в 1999 году.

Нефть марки Brent также упала в цене. Теперь она обойдется в 27 долларов за баррель.