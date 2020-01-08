Цена на нефть взлетела после ударов Ирана по базам США

Нефть марки WTI взлетела в цене на 4,4%. Рост стоимости черного золота этой марки произошел на фоне ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.

По данным CNBC, другие марки показывают рост от 1,88% до 2,48%.

При этом на Токийской бирже отмечается резкое падение котировок. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 2,45%, а индекс Topix упал на 2,22%. Индекс Kospi в Южной Корее снизился на 1,42%, пишет газета «Известия».

Также упали фьючерсы на американские акции. Вечером 7 января Dow Jones Industrial Average потерял 410 процентных пунктов.

Американские фьючерсы на нефть выросли на 4,37% до $65,44 за баррель.

В ночь на среду, 8 января, американская база в Ираке Эйн-Аль-Асад подверглась ракетным ударам. Также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака. Пентагон подтвердил, что авиаударам подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются военными США.

Ответственность за ракетные удары взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Авиаудары стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.