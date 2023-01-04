Мир 04 января 2023, 19:46 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель ICE: стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с 12 декабря РИА «Новости»

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 12 декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 19:04 по Москве стоимость Brent снижалась на 5,08%, достигнув 77,93 доллара за баррель. В ходе торгов к 19:08 по московскому времени цена Brent находилась на уровне 78,11 доллара за баррель, потеряв 4,86%.

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Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года упал в цене до 73,2 доллара за баррель.

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Днем ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась до 87 долларов за баррель, такой показатель был достигнут впервые с 5 декабря. Стоимость барреля нефти марки WTI тоже выросла, достигнув 80,98 доллара.

Глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас сообщил, что Евросоюз за 2022 год сократил импорт нефти из России на 90%. По его словам, Украина «радикально уменьшила энергетическую зависимость от России», сообщал сайт Ura.ru.

Европейские страны ранее приняли потолок цен на топливо из России. Министр финансов РФ Антон Силуанов после этого заявил, что страна будет продавать нефть только по рыночным ценам.