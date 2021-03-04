Цена на нефть Brent взлетела выше $67

В ходе торгов в четверг, 4 марта, стоимость нефти марки Brent взлетела выше 67 долларов за баррель. Цена поднималась до 67,03 доллара.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Нефть марки WTI торговалась по цене в 64,08 доллара за бочку.

Это произошло на фоне решения участников сделки ОПЕК+. На состоявшейся по видеосвязи встрече входящие в организацию государства оставили неизменным жесткий лимит на добычу сырья в апреле. Из-за этого цены на нефть выросли на 5%.

Сокращение добычи на один миллион баррелей в сутки продлит и Саудовская Аравия. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 апреля: члены организации обсудят объем добычи в мае.

Накануне в ОПЕК указали на риски, которые связаны с нестабильной ситуацией на рынке сырья. Россия разделила эти опасения, указав на «неопределенности, риски, локдауны».

Нефть эталонного сорта Brent в феврале 2021 года впервые с января 2020 года поднялась до 67,2 долларов за баррель.