Цена на использование прачечных увеличилась в Париже | 360°

Мир 09 ноября 2022, 05:27 Цена на использование прачечных увеличилась в Париже

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Рост цен на электричество спровоцировать повышение стоимости услуг прачечных в Париже. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

Владелец 20 прачечных в Париже Сильван Шомон заявил, что вынужден был поднять стоимость своих услуг. При этом подобное решение он принял впервые за последние несколько лет. Ранее 10 минут стирки обходились в один евро, а теперь сумма услуги составила один евро 20 центов.

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«В следующем году, думаю, она подорожает до одного евро и 40 центов. Я просто вынужден пойти на это», — рассказал мужчина.

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