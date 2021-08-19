Цена на газ в Европе снизилась после заявлений «Газпрома» о возможных объемах поставок в 2021 году по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщил «Интерфакс».

Цена на газ на газ на фьючерсном рынке упала с 531 до 482 долларов за тысячу кубометров (примерно с 39 400 до 35 800 тысяч рублей).

Ранее 19 августа компания «Газпром» заявила, что планирует поставить по «Северному потоку — 2» 5,6 миллиарда кубометров газа в 2021 году, написало ИА НСН.