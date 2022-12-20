Мир 20 декабря 2022, 16:00 Цена на газ в Европе взлетела после аварии на трубопроводе в Чувашии Лондонская биржа ICE: газ в Европе стал стоить выше 1200 долларов после ЧП в Чувашии Фото: МЧС Чувашии / Пресс-служба МЧС

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Рынок отреагировал на ЧП на трубопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии резким ростом цен на газ. Стоимость одного кубометра топлива в Европе подскочила почти до 1260 долларов, сообщил ТАСС.

Согласно данным лондонской биржи ICE, общий рост стоимости топлива с начала дня составил более 5%.

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По данным главка МЧС Чувашии, пожар на газопроводе в Чувашии произошел во время плановых ремонтных работ. На месте аварии возникло факельное горение газа. Его уже ликвидировали.

В ведомстве уточнили, что прорыв зафиксирован на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 миллиметров.

Перед пожаром на трубопроводе произошел взрыв. По информации РИА «Новости», в результате ЧП погибли три человека. Еще один получил травмы.

Ремонт поврежденного участка может занять около трех суток, сообщил агентству экс-замглавы МЧС РФ.