Цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд

Цена голубого топлива в Европе на открытии бирж в понедельник установила четвертый подряд исторический рекорд. Стоимость за тысячу кубометров газа на торгах Лондонской биржи IСЕ превысила 2600 долларов (около 277 тысяч рублей), передал ТАСС.

Контракт на апрельскую поставку газа с нидерландского хаба TTF возросла до 2601,7 доллара за тысячу кубометров. Для европейцев это означает, что за каждый мегаватт в час они заплатят 231 евро (порядка 26,7 тысячи рублей).

Отмечается, что со старта торгов на бирже ICE в понедельник котировки газа растут более чем на 20%. Сначала стоимость голубого топлива впервые превысила историческую отметку 2500 долларов за тысячу кубометров, но вскоре преодолела и этот рубеж. В минувшую пятницу, последний торговый день недели, цена на газ в Европе впервые достигла 2400 долларов за тысячу кубов. Перед этим в четверг фьючерсы на энергоноситель также рекордно торговались на отметке 2270 долларов.

Финансист Юлия Финогенова ранее назвала рост мировых цен на топливо одним из факторов, сдерживающих ослабление рубля.