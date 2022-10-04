Цена на газ в Европе опустилась до июльской отметки | 360°

Мир 04 октября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Цена на газ в Европе опустилась до июльской отметки Лондонская биржа ICE: цена газа в Европе падает unsplash

Читать 360tv в

Цена газа в Европе в ходе торгов опускалась почти до 1600 долларов за одну тысячу кубических метров впервые с 22 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Снижение цены происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа к максимуму, сейчас они суммарно заполнены почти на 90%.

Реклама

Еще в Евросоюзе установилась теплая погода и значительно выросла средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии. Ее рост приводит к меньшему использованию газа для бытовых нужд и в промышленности, это, в свою очередь, повышает темпы создания запасов.

Реклама

Заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро заявил, что энергетический кризис в Европе начался задолго до конфликта на Украине. Его спровоцировала необдуманная политика и зависимость от российского газа. Для Евросоюза настал час расплаты, написал он.

Профессор Уорикского университета Марк Харрисон в интервью американскому журналу Fortune заявил, что приход к власти правых сил может привести к краху единства Евросоюза в борьбе с Россией. По его словам, популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает ЕС.

0 0 0 0 0 0