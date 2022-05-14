Цена на газ в Болгарии выросла почти на 15% в мае

Стоимость природного газа в Болгарии в мае выросла на 13,73%. Это повышение установила Государственная комиссия по регулированию водных и энергетических ресурсов, сообщило агентство БТА.

«Комиссия одобрила повышение цены на газ в мае на 13,73%», — сообщил источник.

Регулятор сообщил, что главной причиной повышения является односторонняя приостановка поставок ресурса со стороны российской компании «Газпром».

«В связи с окончанием отопительного сезона изменение цены окажет минимальное влияние на счета бытовых потребителей», — говорится в сообщении комиссии.

Ранее стало известно, что болгарская сторона отказалась приобретать российский газ за рубли. Правительство этой страны сообщило, что договорилось с США о поставках сжиженного газа дешевле российского.