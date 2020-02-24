Цена на газ для украинцев достигла минимума за четыре года

Стоимость природного газа для населения, а также для ТЭЦ и «других защищенных потребителей» теперь составляет 3,95 тысячи гривен (10,5 тысячи рублей) за тысячу кубометров. Эта цена не учитывает НДС, расходов на транспортировку по трубопроводам, а также наценки компаний, поставляющих газ жителям.

«Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% — чем в феврале 2019 года», — отметили в «Нафтогазе Украины».

В конце декабря 2019 года Россия и Украина заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. За несколько дней до этого «Газпром» перечислил «Нафтогазу» около 2,9 миллиона долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также стороны договорились отозвать остальные газовые иски.