Мир 10 января 2024, 03:12 Цена на боеприпасы для Украины выросла в 10 раз ВС Швеции сообщило о росте цен на боеприпасы для Украины в 5-10 раз за два года Pixabay

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Цены на необходимые Украине боеприпасы подскочили в 5-10 раз за два года. Об этом заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон в интервью Sveriges Radio.

Классон назвал ситуацию с ростом цен «достаточно драматичной». Он привел в пример артиллерийскую систему Archer, которую Украина получает от Швеции: в 2021 году она стоила в восемь раз дешевле. По словам военного, подскочила также стоимость боеприпасов и материального обеспечения.

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Причинами подорожания стали высокий спрос на вооружение и нагрузка на производства. Классен заявил, что странам приходится выстраиваться в очередь за оружием и платить большую цену. Столь высокий ажиотаж оказался сюрпризом даже для самих компаний, которые повышают производственные мощности.

«Идет массивное вооружение, о нем думаем не только мы, но и большая часть Европы», — отметил Классен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал коллег по Евросоюзу повысить расходы на военную поддержку Украины в бюджете на 2024 год. По его словам, Германия это уже сделала, однако исключительно ее усилий не хватит.