  • Цена кофе выросла из-за возможного спада производства в Латинской Америке

    28 ноября 2019, 16:19

    Ольга Ситникова

    За последние несколько недель стоимость кофе выросла почти на 25%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По информации радиостанции «Говорит Москва», запасы кофейных зерен могут уменьшиться из-за неурожая в Гондурасе и неблагоприятных погодных условий в Бразилии и Перу.

    Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце

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    Международная организация кофе (ICO) предположила, что производство кофе в следующем сельскохозяйственном году упадет на 0,9%, так как урожай арабики, согласно прогнозам, снизится на 2,7%. По словам экспертов, такой объем производства окажется минимальным за последние четыре года.

    Специалисты также отметили, что в ближайший год спрос на кофе увеличится в Азиатско-тихоокеанском регионе на 3%, в Европе — на 1-2%.

    Ранее немецкий кардиолог Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии развеял мифы о влиянии кофе на сердце.