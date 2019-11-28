Цена кофе выросла из-за возможного спада производства в Латинской Америке

По информации радиостанции «Говорит Москва», запасы кофейных зерен могут уменьшиться из-за неурожая в Гондурасе и неблагоприятных погодных условий в Бразилии и Перу.

Немецкий кардиолог рассеял мифы о влиянии кофе и вина на сердце Подробнее

Международная организация кофе (ICO) предположила, что производство кофе в следующем сельскохозяйственном году упадет на 0,9%, так как урожай арабики, согласно прогнозам, снизится на 2,7%. По словам экспертов, такой объем производства окажется минимальным за последние четыре года.

Специалисты также отметили, что в ближайший год спрос на кофе увеличится в Азиатско-тихоокеанском регионе на 3%, в Европе — на 1-2%.

Ранее немецкий кардиолог Хериберт Брюк из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии развеял мифы о влиянии кофе на сердце.