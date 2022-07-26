Цена газа в Европе впервые с марта превысила 2100 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе во время биржевых торгов 26 июля впервые с начала марта поднялась выше 2100 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил ТАСС. Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 13%.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2118 долларов за тысячу кубических метров.

В среднем в июле цена на газ «была в границах 1713 долларов», добавили в БелТА.

Издание отметило, что значительный рост цен на газ наблюдается уже два дня из-за заявления «Газпрома» об остановке работы еще одной турбины Siemens на КС «Портовая». Без нее по газопроводу «Северный поток» уже с завтрашнего дня будут прокачивать 33 миллиона кубометров газа в сутки вместо сегодняшних 67 миллионов кубометров.

Приостановка турбины вызвала панику в Германии, отметили британские СМИ. Поставки газа сократятся всего за несколько часов до экстренного энергетического саммита ЕС в Брюсселе.

Как отметил в беседе с «360» заместитель гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов, Европа исчерпала варианты с поставками газа не из России — решить проблему Евросоюзу поможет запуск трубопровода «Северный поток — 2».