Мир 23 декабря 2022, 20:24 Цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с июня Цена на газ в Европе в ходе торгов упала ниже $900 за тысячу кубометров впервые с июня Pxhere

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Стоимость газа в Европе во время торгов опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с 13 июня. Такие данные представили на Лондонской бирже ICE.

Цена с начала дня упала на 11%. Январские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе TTF открыли торги около 960 долларов, тем самым потеряв 4,9% к расчетной цене прошедшего дня. В полдень зафиксировано падение до 7,5% — 932 доллара.

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Ситуация складывается из-за решения Евросоюза установить потолок цен на газ. Ограничение составит 180 евро за мегаватт-час. Постановление вступит в силу в начале февраля нового года, а положения о потолке цены в ходе торгов — с 15 февраля. Такое решение связано с тем, чтобы оградить домохозяйства и предприятия Европы от скачков стоимости.

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После взрыва на трубопроводе в Чувашии цена на газ резко взлетела. По данным Лондонской биржи ICE на 20 декабря, рост стоимости голубого топлива составил порядка 5%, а один кубометр оценили в 1260 долларов.