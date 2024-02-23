Мир 23 февраля 2024, 16:13 Цена газа в Европе упала ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с весны 2021 года Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 250 долларов за тысячу кубометров piqsels

Читать 360tv в

Цены на газ в Европе на лондонской бирже ICE опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Такой показатель зафиксировали впервые с апреля 2021 года, согласно данным биржи.

Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF открыли торги в 10:00 по московскому времени на уровне 257,7 доллара. По состоянию на 13:03 их стоимость опустилась до 249,9 доллара.

Реклама

Последний раз цены падали ниже 250 долларов в апреле–мае 2021 года. В отдельные дни того же лета показатели возвращались до такого уровня.

Цены на газ на европейской бирже достигли рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров в начале весны 2022 года. Осенью стоимость перешла к снижению.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов ранее заявил, что Европа сможет продолжать получать российский газ через восточную территорию Украины после окончания срока действия соглашения о транзите.