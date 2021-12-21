Цена газа в Европе приближается к 2200 долларов за куб

Биржевые торги по цене газа в Европе установили исторические рекорды, приблизившись к стоимости 2200 долларов за кубометр. Об это сообщают данные лондонский биржи ICE.

Цены на январские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли до 2190 долларов за кубический метр. Таким образом, стоимость газа выросла на 27%.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко объяснил ТАСС это явление. Рост цен, по его мнению, могли спровоцировать новости о предполагаемом похолодании в Европе и снижение транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» на фоне отказа «Газпрома» бронировать мощности магистрали.

21 декабря поток топлива пошел в реверсном направлении от Германии к Польше.

Также российский холдинг не забронировал мощности по прокачке газа через Украину, заказав 21,6% мощности магистрали «Ямал — Европа» по транзиту голубого топлива.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что резкий рост цен на газ в Европе является последствием ошибочных решений прошлого состава Еврокомиссии.