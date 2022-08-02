Цена на газ в Европе превысила 2200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе во время биржевых торгов 2 августа поднялась выше 2200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE Futures.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2260 долларов за тысячу кубических метров. На таком высоком уровне европейский газ торгуется впервые с 27 июля текущего года.

Биржевая стоимость газа в Европе растет на фоне сокращения объема поставок через газопровод «Северный поток» из России. В конце июля поставки российского газа упали примерно до 20% от максимально возможной пропускной способности трубопровода.

Российская компания «Газпром» 30 июля полностью приостановила поставки газа в Латвию. Представители холдинга объяснили, что прибалтийская страна нарушила условия отбора газа.

При этом сообщалось, что власти Латвии все равно закупают российские энергоносители через посредников из-за отсутствия возможности рассчитаться с «Газпромом» напрямую.