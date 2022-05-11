Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу «кубов»

Стоимость тысячи кубометров газа на торгах в Европе составила 1124 доллара для июньского фьючерса на хабе в Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В целом в течение дня стоимость газа выросла на 4%.

Начиная с 11 мая оператор ГТС Украины приостановил транзит газа в Европу через терминал «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которая находится под контролем России. Причиной прекращения транспортировки энергоресурса компания назвала форс-мажорные обстоятельства.

Через станцию «Новопсков» проходит около трети российских поставок газа в Европу, около 32,6 миллиона кубометров в сутки.

Консультант компании Vygon Consulting Иван Тимонин сообщал, что поступающий в настоящее время в Европу российский газ в случае эмбарго со стороны ЕС может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.