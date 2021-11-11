Цена газа в Европе подскочила после угроз Лукашенко

Цена газа в Евросоюзе подросла на 2% после того, как белорусский президент заявил о возможной остановке транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа из-за возможных санкций в отношении Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понялась на 1,821% — до 71,4 евро за 1 МВт⋅ч.

Ранее Александр Лукашенко напомнил Евросоюзу, что транзит грузов и газа идет через территорию Белоруссии. Поэтому в случае, если ЕС решит ввести в отношении республики новые санкции, белорусский лидер может перекрыть газопровод Ямал — Европа. Лукашенко подчеркнул, что в защите суверенитета и независимости Белоруссии не остановится ни перед чем.

С начала недели тысячи мигрантов остаются на белорусско-польской границе. Страны обвиняют в сложившейся ситуации друг друга.

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с Александром Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Также российский лидер 10 ноября провел переговоры с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Она просила Путина повлиять на белорусского президента в связи с ситуацией с беженцами.