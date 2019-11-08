Цемах заговорит в ДНР. Дело МН17 поможет признать регион

Свидетель по делу MH17 Владимир Цемах готов дать показания нидерландским следователям, но лишь у себя на родине — в Донбассе. Голландский политолог, автор книги о падении Boeing Йост Нимоллер рассказал «360», зачем это жителю ДНР.

О намерении Цемаха заявил его российский адвокат Анатолий Кучерена: «Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР», — отметил юрист.

Неизвестно, что сподвигло Владимира дать показания. К этому не было никаких предпосылок. Об этом в разговоре с «360» рассказал голландский политолог, автор книги о падении Boeing Йост Нимоллер.

«Из всего, что я прочитал по этому поводу, я так и не нашел причин, по которым он согласился. Из того, что я вижу, ему предложили много разных вещей: дом и прочее. Но я не уверен, что это то, чего он хотел», — отметил собеседник. По его мнению, между Цемахом и правительством Нидерландов прошли некие переговоры за закрытыми дверями.

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А вот то, что свидетель хочет давать показания именно на территории ДНР, Нимоллера не смутило. Политолог напомнил, что у Владимира есть веские причины не доверять голландской и украинской сторонам.

В июне этого года спецслужбы Украины выкрали бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха с территории Донбасса и вывезли его в Киев. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение связано с попытками Украины сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году. Нидерланды объявили Владимира подозреваемым по этому делу. В сентябре Цемаха освободили в рамках договоренности между Москвой и Киевом по обмену удерживаемыми лицами.

«Так что с чего вдруг он будет им доверять? Правительство Украины работает вместе с Нидерландами, поэтому для него может быть опасно находиться в Голландии», — заявил Нимоллер.

Правда, неизвестно, пойдет ли мировое сообщество на условие Цемаха — дачу признаний на территории ДНР. Ни Голландия, ни Украина не признают Донбасс как самостоятельную территорию. Если Владимир сделает там важное заявление с одобрения Амстердама и Киева, это будет значить, что они признают республику. Возможно, это и есть причина, по которой Цемах хочет давать показания именно там, считает собеседник «360». Тот же эффект получится, если свидетель как сепаратист сделает там политическое заявление, которое и может быть целью Владимира.