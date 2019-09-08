Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался», — заявил он.

Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России Подробнее

По словам генпрокурора, Украина не имеет права выдать фигуранта дела Нидерландам из-за положения конституции. При этом Луценко отметил, что с марта 2020 года Голландия сможет судить Цемаха заочно, как и первых четырех подозреваемых.

Ранее, 7 сентября, Цемах вернулся в Россию после обмена заключенными с Украиной. Тогда генеральная прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать им свидетеля о крушении лайнера. Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Цемаха перед тем, как Киев передал его России.

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Россия и Украина обменялись заключенными в формате «35 на 35». Москва отдала Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, и военных, которые не слушались приказов пограничников в Керченском проливе. В тот же день во Внуково прилетели россияне, среди них был главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский и Владимир Цемах.

Малайзийский Boeing вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Однако он рухнул под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Военные в Донбассе ответили, что у них нет техники, способной сбить воздушное судно на такой высоте.