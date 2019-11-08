Цемах даст показания Нидерландам по делу MH17

Владимир Цемах был похищен украинскими спецслужбами в начале лета 2019 года. Его удалось вернуть в ДНР в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР», — процитировало агентство адвоката.

Цемах рассказал об условиях содержания в киевском СИЗО Подробнее

Анатолий Кучерена добавил, что форма допроса пока не обсуждалась. На данном этапе важно было озвучить «принципиальное желание дать показания».

Ранее адвокат обнародовал информацию о полученном им от Цемаха письме. Там житель ДНР попросил Кучерену защищать его права в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Будет рассматриваться дело по иску против Украины и Нидерландов. Кучерена согласился помочь по существу дела, а также по процедуре суда, занялся изучением документов и начал готовить текст жалобы.

Владимир Цемах раньше был командиром ПВО ополчения ДНР. Он был похищен, вывезен в Киев. Переправляли его через линию соприкосновения в Донбассе тайно.

Власти ДНР требовали, чтобы житель республики вернулся на родину, просили вмешаться международных правозащитников. Республиканский глава Денис Пушилин убежден: Киев намеревался сфальсифицировать обстоятельства крушения лайнера и похитил Цемаха.

Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа. Ее возглавляют Нидерланды. Представители этой страны летом 2019 года объявили, что Цемах будет проходить по делу в качестве подозреваемого.

Бывший командир ПВО ополчения ДНР сейчас находится на территории республики. Он считает, что были нарушены его права, поэтому намеревается обращаться в международные суды. Во время его содержания в украинском СИЗО на него психологически давали не только сотрудники Службы безопасности Украины, но и полицейские из Австралии и Нидерландов, заявил Цемах.

17 июля 2014 года самолет Boeing-777, принадлежавший компании «Малайзийские авиалинии», выполнял рейс MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение в Донецкой области. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Эксперты Совместной следственной группы в мае 2018 года заявили: самолет был сбит ракетой, выпущенной из установки, которая могла быть привезена из России. В Москве это предположение отвергли.