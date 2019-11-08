  • Цемах даст показания Нидерландам по делу MH17

    08 ноября 2019, 00:39

    Светлана Степанова

    Адвокат Анатолий Кучерена заявил, что его подзащитный, житель Донецкой народной республики Владимир Цемах готов рассказать о разбившемся на территории Донецкой области летом 2014 года самолете «Малазийских авиалиний». Однако говорить Цемах будет только на родной земле. Об этом сообщил ТАСС.
    Цемах даст показания Нидерландам по делу MH17

    Владимир Цемах был похищен украинскими спецслужбами в начале лета 2019 года. Его удалось вернуть в ДНР в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    «Он напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя. Делать это он согласен только на территории ДНР», — процитировало агентство адвоката.

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    Анатолий Кучерена добавил, что форма допроса пока не обсуждалась. На данном этапе важно было озвучить «принципиальное желание дать показания».

    Ранее адвокат обнародовал информацию о полученном им от Цемаха письме. Там житель ДНР попросил Кучерену защищать его права в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Будет рассматриваться дело по иску против Украины и Нидерландов. Кучерена согласился помочь по существу дела, а также по процедуре суда, занялся изучением документов и начал готовить текст жалобы.

    Владимир Цемах раньше был командиром ПВО ополчения ДНР. Он был похищен, вывезен в Киев. Переправляли его через линию соприкосновения в Донбассе тайно.

    Власти ДНР требовали, чтобы житель республики вернулся на родину, просили вмешаться международных правозащитников. Республиканский глава Денис Пушилин убежден: Киев намеревался сфальсифицировать обстоятельства крушения лайнера и похитил Цемаха.

    Расследованием катастрофы занимается Совместная следственная группа. Ее возглавляют Нидерланды. Представители этой страны летом 2019 года объявили, что Цемах будет проходить по делу в качестве подозреваемого.

    Бывший командир ПВО ополчения ДНР сейчас находится на территории республики. Он считает, что были нарушены его права, поэтому намеревается обращаться в международные суды. Во время его содержания в украинском СИЗО на него психологически давали не только сотрудники Службы безопасности Украины, но и полицейские из Австралии и Нидерландов, заявил Цемах.

    17 июля 2014 года самолет Boeing-777, принадлежавший компании «Малайзийские авиалинии», выполнял рейс MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение в Донецкой области. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Эксперты Совместной следственной группы в мае 2018 года заявили: самолет был сбит ракетой, выпущенной из установки, которая могла быть привезена из России. В Москве это предположение отвергли.