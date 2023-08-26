Мир 26 августа 2023, 23:33 «Целыми взводами и ротами». Случаи дезертирства участились в ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: целые взводы ВСУ дезертируют и сдаются в плен РИА «Новости»

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Украинские военные стали чаще дезертировать и сдаваться в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом в интервью London Real на YouTube-канале рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — заявил американский офицер.

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Экс-советник отметил отчаянное положение украинских солдат на линии соприкосновения. Это понимают и сами солдаты ВСУ на передовой. Командиры принимают решение о сдаче в плен, так как это остается единственным способом спасти раненых, которых военное руководство Украины отказывается эвакуировать.

ВСУ несут колоссальные потери, больницы переполнены, заявил Макгрегор и добавил, что многие раненые вряд ли смогут вернуться в бой.

ВС РФ возьмут под контроль всю Украину и разместят огромный военный контингент у границ НАТО, если США и союзники не начнут переговоры по урегулированию кризиса, заявил Макгрегор. Штаты потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине.