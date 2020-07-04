Целый район Каталонии закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

Власти испанского автономного сообщества Каталония ограничили въезд и выезд из района Сегрия. Такое решения они приняли из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил глава каталонского женералитета Ким Торра во время пресс-конференции. Его слова процитировало РИА «Новости».

Мы решили изолировать по периметру Сегрию из-за данных, которые подтверждают значительный рост числа случаев заражения COVID-19. Это непростое решение, которое вступит в действие сегодня в полдень, будут ограничены въезд и выезд из Сегрии Ким Торра.

В указанном районе проживает около 209 тысяч человек. Принятое решение будет действовать до последующих распоряжений местных властей. Контроль за соблюдением порядка в зоне будут осуществлять 200 сотрудников местной полиции.

Итальянские СМИ сообщили, что на территории уже создают полевой госпиталь для зараженных коронавирусом. Его обустройством занимаются медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова-и-ла-Желтру.

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По последним данным, в Каталонии с начала пандемии коронавируса зафиксировали 62 тысячи случаев заражения. Из них более 5,6 тысячи пациентов скончались. При этом в Сегрии вероятность заболеть СOVID-19 значительно выше, чем в других районах автономного сообщества.