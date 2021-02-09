Действия неизвестного злоумышленника, взломавшего электронную систему водоочистной станции американского Олдсмара (Флорида), едва не привели к повышению содержания гидроксида натрия (едкая щелочь, вызывает сильные ожоги, разъедая кожу — прим.ред.) в воде до предельно опасного уровня.

Попытка взлома системы бал зафиксирована 5 февраля. Сообщил о ней шериф города Боб Гуальтьери на пресс-конференции. По его словам, оператор водоочистной станции ближе к вечеру заметил, что кто-то получил доступ к системе, контролирующей химикаты. Через несколько часов взлом повторился. Хакер повысил содержание щелочи со 100 частей на миллион до 11 тысяч на миллион. Это было потенциально опасное повышение.

Шериф округа добавил, что после этого хакер вышел из системы, а оператор быстро понизил содержание химиката в воде до приемлемых величин. Пока неизвестно, гражданином какой страны был злоумышленник, ведется следствие.

Офицер отметил, что водоочистная система не была подключена к системе коммунальных платежей, поэтому данные о клиентах хакер похитить не мог.

Хакеры опубликовали документы, свидетельствующие о намерении украинских Сил специальных операций (ССО) отравить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс».