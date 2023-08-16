Мир 16 августа 2023, 18:04 Целью западных санкций назвали развал России Американский экономист Вольф назвал санкции попыткой Запада подчинить Россию РИА «Новости»

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Страны Запада готовились при помощи санкций получить контроль над Россией и разбить страну на несколько частей, чтобы легче управлять осколками крупного государства. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф.

Он подчеркнул, что план полностью провалился благодаря выстроенным Россией контактам со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), а также частью мира, которая не входит в блок НАТО.

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«„США <…> были убеждены, что санкции ослабят Россию и в каком-то смысле дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе“, — заявил Вольф.

Введенные против России санкции оказали негативное влияние на США и страны Европы, которые сами столкнулись с серьезным кризисом. Об этом ранее заявил полковник разведки США в отставке Мерфи Донован.

Он подчеркнул, что экономика России не только выдержала санкционное давление, но и показала рост, а на мировой арене страна сохранила хорошие отношения с большинством государств.