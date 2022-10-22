Целью Запада назвали попытку ликвидировать Россию как государство | 360°

Мир 22 октября 2022, 13:02 Целью Запада назвали попытку ликвидировать Россию как государство Первый замруководителя администрации президента Кириенко: Запад хочет уничтожить Россию

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Цель неприкрытой войны Запада с Россией — попытка ликвидировать ее как самостоятельное государство. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передало РИА «Новости».

По его словам, эта война в своей горячей фазе проходит прямо сейчас на территории Донбасса, на Херсонщине, в Запорожье и на территории Украины.

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«Мы все с вами хорошо понимаем, что против России сегодня ведется война. Настоящая, неприкрытая война. <…> И целью этой войны, тоже довольно неприкрыто уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное, суверенное государство», — сказал он на форуме классных руководителей.

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Кириенко также отметил, что Запад борется и с историческими корнями России, культурой и традициями.

Ранее в Совфеде России напомнили, что НАТО существует только для противоборства с Россией. По его словам, альянс ни на что другое не способен.